Однією з причин може стати наявність групи інвалідності у дружини військовозобов'язаного. Чи мобілізують чоловіка в армію за наявності у партнерки 2 групи інвалідності – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Чи може чоловік отримати відстрочку, якщо у дружини є інвалідність 2 групи

Після внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" порядок отримання відстрочки для військовозобов’язаних, чиї дружини мають інвалідність I або II групи, став простішим. Тепер відстрочка надається автоматично, незалежно від наявності інших родичів, які можуть здійснювати догляд.

До 18 травня 2024 року ухвалення рішення про відстрочку залежало від того, чи є у дружини інші родичі, чи вони потребують догляду, чи мають інвалідність. Однак після змін у законодавстві ці фактори більше не враховуються.

Таким чином, якщо дружина військовозобов'язаного є особою з інвалідністю I або II групи, він має право на відстрочку від мобілізації без додаткових умов.

Які документи треба для відстрочки, якщо є дружина з інвалідністю II групи

Для оформлення відстрочки військовозобов’язаним, чиї дружини мають інвалідність, необхідно підготувати такі документи:

копію військово-облікового документа (за наявності);

копії паспортів та ідентифікаційних кодів чоловіка та дружини;

свідоцтво про шлюб;

документи, що підтверджують інвалідність дружини: довідка МСЕК та пенсійне посвідчення із зазначенням групи інвалідності.

Чи потрібно оформляти догляд за дружиною з інвалідністю

Якщо дружина військовозобов'язаного має інвалідність I або II групи оформлення догляду не є обов'язковим. Відстрочка надається незалежно від цього.