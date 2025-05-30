Які види доплат можна отримати

Додаткові грошові винагороди в українській армії залежать від конкретних умов, повідомляє 24 Канал з посиланням на наказ Міноборони.

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На розмір виплат впливають вид діяльності військових, регіон несення військової служби та ступінь залученості до відсічі російській агресії.

Види винагород:

100 000 гривень

Отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження – це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони;

50 000 гривень

Отримують захисники, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

30 000 гривень

Отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами.

70 000 гривень

Отримують військові, які беруть участь у бойових діях на фронті або виконують завдання в тилу ворога.

Від 15 до 30 000 гривень

Надаються інструкторам у навчальних військових частинах.

Від 8 до 20 000 гривень

Надаються курсантам військових вищих навчальних закладів.

Винагороди за знищену техніку

Передбачені грошові винагороди за знищення ворожої військової техніки. Залежно від виду трофейної російської техніки передбачається винагорода у розмірі від 12 до 243 000 гривень.

Зокрема, додаткова виплата за знищення корабля становить 243 600 гривень, а ліквідація бойового літака – 121 800 гривень.

Коли можуть не заплатити

Трапляються випадки, коли "бойові" виплати військовослужбовцям не виплачують. Підстави, коли додаткову винагороду дійсно на законних підставах можуть не нарахувати:

У разі самовільного залишення частини, або дезертирства. В такому випадку припиняються абсолютно усі виплати;

У разі усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;

У разі відмови виконувати бойові накази (розпорядження). Виплата не нараховується за той місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира;

У разі вживання алкогольних напоїв, або наркотичних речовин;

У разі добровільної здачі в полон, або навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень.

Важливо! В усіх інших випадках, якщо ви маєте право на виплату додаткової винагороди, але не отримуєте її, варто розв’язувати ці питання з командуванням, або звертатися на гарячу лінію Міноборони.