Для забезпечення соціальної справедливості положення ініціативи "Контракт 18-24", яка передбачає виплату одноразової грошової винагороди в 1 мільйон гривень, поширено й на військовослужбовців, які після 24 лютого 2022 року вступили на військову службу у віці до 25 років.

"Процес отримання виплат є максимально зручним. Військовослужбовцю не потрібно ініціативно звертатися з цим питанням. Оформлення виплат доручено командирам військових частин, які мають зібрати весь пакет документів, у тому числі через направлення запитів в інші частини, де військовий проходив службу раніше,

– зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.