Важливим є питання, чи можуть призвати чоловіків з групою інвалідності. Так, чи мобілізують з II групою інвалідності – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Відстрочка від мобілізації у квітні 2025: хто має право та як оформити

Які групи інвалідності існують

Нині в Україні існують три групи інвалідності, які визначають ступінь порушення функцій організму внаслідок тяжкого захворювання чи травми. Залежно від стану здоров'я, існують три групи інвалідності:

I група інвалідності – особи мають найтяжчий стан здоров'я, не здатні виконувати самообслуговування та виконання елементарних побутових функцій, тому потребують постійного догляду;

II група інвалідності – особи зі стійкими чи хронічними порушеннями в організмі. Стан здоров'я дозволяє людині працювати в особливих умовах, а також не потребує постійного догляду;

III група інвалідності – особи з помірним погіршенням здоров'я. Стан здоров'я дозволяє працювати у полегшених умовах, але особа потребує соціального захисту.

Повний перелік захворювань, за яких встановлюється інвалідність певної групи, визначено у наказах Міністерства охорони здоров'я України та постановах Кабміну.

Чи можуть мобілізувати з II групою інвалідності

Особи, які мають II групу інвалідності, мають законну відстрочку від мобілізації. Відтак, таких чоловіків не можуть примусово мобілізувати.

Водночас особи з II групою інвалідності можуть долучитися до війська за власним бажанням. Щоб долучитися до ЗСУ, такі чоловіки можуть підписати контракт.

До слова, нещодавно Міністерство оборони України запустило нові контракти для молоді віком 18 – 24 років, які передбачають фінансову підтримку та соціальні пільги за рік служби.