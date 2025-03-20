Про це розповідає 24 Канал. Загальна мобілізація в Україні продовжена до травня 2025 року, проте деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку.

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Хто звільнений від мобілізації з 1 квітня?

Це стосується осіб із певними сімейними обставинами, проблемами зі здоров’ям або тих, хто працює у стратегічно важливих сферах.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку можуть отримати:

За станом здоров’я:

Люди з інвалідністю будь-якої групи;

Тимчасово непридатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) – від 6 до 12 місяців із повторним медоглядом.

За сімейними обставинами:

Батьки трьох і більше дітей до 18 років (крім боржників із аліментів);

Одинокі батьки або опікуни дітей до 18 років;

Особи, які виховують дитину з інвалідністю чи тяжким захворюванням;

Ті, хто доглядає за тяжкохворими родичами (чоловік/дружина, дитина, батьки);

Опікуни недієздатних осіб;

Чоловіки, у яких дружина має інвалідність I чи II групи.

За професійною діяльністю:

Студенти денної форми навчання;

Викладачі та науковці, які працюють від 0,75 ставки та мають відповідний ступінь або звання;

Працівники критично важливих підприємств (бронювання можливе до 30 березня 2025 року).

Як оформити відстрочку

Для отримання відстрочки потрібно звернутися до ТЦК і СП із відповідними документами (паспорт, військовий квиток, довідка про підстави для відстрочки).

Деякі категорії громадян можуть оформити відстрочку дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+". Спрощену процедуру отримання довідки можуть використати студенти, багатодітні батьки та особи з інвалідністю.