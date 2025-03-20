Про це розповідає 24 Канал. Загальна мобілізація в Україні продовжена до травня 2025 року, проте деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку.
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Хто звільнений від мобілізації з 1 квітня?
Це стосується осіб із певними сімейними обставинами, проблемами зі здоров’ям або тих, хто працює у стратегічно важливих сферах.
Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку можуть отримати:
За станом здоров’я:
- Люди з інвалідністю будь-якої групи;
- Тимчасово непридатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) – від 6 до 12 місяців із повторним медоглядом.
За сімейними обставинами:
- Батьки трьох і більше дітей до 18 років (крім боржників із аліментів);
- Одинокі батьки або опікуни дітей до 18 років;
- Особи, які виховують дитину з інвалідністю чи тяжким захворюванням;
- Ті, хто доглядає за тяжкохворими родичами (чоловік/дружина, дитина, батьки);
- Опікуни недієздатних осіб;
- Чоловіки, у яких дружина має інвалідність I чи II групи.
За професійною діяльністю:
- Студенти денної форми навчання;
- Викладачі та науковці, які працюють від 0,75 ставки та мають відповідний ступінь або звання;
- Працівники критично важливих підприємств (бронювання можливе до 30 березня 2025 року).
Як оформити відстрочку
Для отримання відстрочки потрібно звернутися до ТЦК і СП із відповідними документами (паспорт, військовий квиток, довідка про підстави для відстрочки).
Деякі категорії громадян можуть оформити відстрочку дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+". Спрощену процедуру отримання довідки можуть використати студенти, багатодітні батьки та особи з інвалідністю.