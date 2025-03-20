Варто зазначити, що вручення повісток у 2025 році відбувається за вдосконаленими правилами. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де та коли можуть вручити повістку

Згідно із законодавством, повістку можуть вручити у будь-який час доби за адресою фактичного, задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. А також за місцем роботи або навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, в ТЦК та СП, на блокпостах та в пунктах пропуску через державний кордон України.

Зазначимо, що керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації має у письмовій формі надсилати військовозобов'язаним та резервістам офіційні вимоги щодо виконання їхніх обов'язків.

Таке інформування здійснюється у випадку, якщо громадянин проігнорував повістку, рекомендованими листами з повідомленням про вручення за адресою, яка зазначена як зареєстроване або задеклароване місце проживання.

Також цю процедуру застосовують у випадках, коли Національна поліція письмово інформує про неможливість адміністративного затримання та доправлення військовозобов'язаного до ТЦК.

Хто може затримувати військовозобов'язаних громадян

ТЦК не має права затримувати громадян та утримувати проти їх волі. З 18 травня 2024 року внаслідок зміни законодавства співробітники ТЦК можуть лише перевіряти облікові документи та вручати повістку. Тоді як затримувати порушників можуть лише правоохоронці.

Для того, щоб здійснити адміністративне затримання особи:

мають бути наявні правові підстави утримання;

особа, яка затримує порушника, повинна мати відповідні повноваження на здійснення затримання (затримання можуть здійснювати працівники поліції, Служби безпеки України тощо);

необхідно скласти протокол про затримання.

Хто може вручати повістки

У 2025 році повістки можуть вручати:

голови правління ОСББ;

керівники установ або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками;

представники районних та міських державних адміністрацій (військових адміністрацій);

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

поліція;

уповноважені представники ТЦК.

Зазначимо, що повістку можна отримати як особисто, так і поштою. У першому випадку отримувач має поставити на ній свій підпис. Окрім цього, з 17 липня 2024 року процес вручення повісток фіксується на відео.

Якщо ж повістка буде надіслана поштою, то днем вручення вважатимуть день отримання відправлення, день фіксування відмови від його отримання або фіксування відсутності адресата за адресою проживання, яка була вказана під час уточнення облікових даних в ТЦК та СП чи за задекларованою адресою.