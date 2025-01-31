У лютому 2025 року вручення повісток регулюється Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також Постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, передає 24 Канал.

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Що робити, якщо отримав повістку

У випадку вручення повістки особі, та повинна з'явитися у визначений у документі час та місце. Безпосередньо у повістці мають бути вказані такі дані:

прізвище, ім'я та по батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку;

мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

місце, день і час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання (підготовку) у зв’язку з призовом на військову службу, час явки до ТЦК встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії.

Важливо, що під час вручення повістки, якщо особа того вимагає, представники ТЦК зобов’язані назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посади, а також показати службові посвідчення.

Які види повісток існують

Загалом в Україні передбачено три різновиди повісток. Не всі вони означають, що людину буде негайно мобілізовано та доставлено до навчального центру.

Перша – це повістка на уточнення облікових даних. Вона потрібна задля отримання відомостей про його особу, сімейний стан, місце роботи чи навчання, стан здоров’я та інші дані. У разі неявки людині загрожує штраф.

Другий тип – це повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Вона потрібна для перевірки стану здоров'я військовозобов'язаного. До нього додається карта дослідження та медичного огляду, де після медичного огляду буде вказано, придатний призовник до служби чи ні.

Третій вид повісток – це безпосередньо мобілізаційний наказ. Якщо особа пройшла медичний огляд і визнана придатною до військової служби, їй може бути видано приказ про мобілізацію. У документі йдеться про обов’язок з’явитися на певний призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Чи відправляють повістку поштою або онлайн

Так, вручення повісток поштою відбувається по всій території країни. Згідно з правилами, направлення до ТЦК надсилається рекомендованим листом – його не кладуть у поштову скриньку, а вручають особисто. У листі має міститися така інформація:

штрих-кодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку;

ПІБ та адреса військовозобов'язаного отримувача;

найменування вкладення із кількістю аркушів;

ПІБ керівника районного/міського ТЦК та СП або його відділу;

інформація про дату накладення кваліфікованого електронного підпису.

Стосовно повісток онлайн, то в Україні така опція не передбачається. Проте військовозобов'язані у лютому матимуть можливість самостійно згенерувати направлення на ВЛК, якщо у цьому є потреба. Така опція буде корисною для колишніх обмежено придатних, котрі мають обов'язок пройти повторну комісію.

Які можуть бути приводи для неявки по повістці

Якщо особа поставила підпис на повістці, але не з'явилася у визначений період, вона повинна у найкоротший термін, але не пізніше як за три доби, повідомити про причини неявки до ТЦК. Поважними причинами вважаються перешкода стихійного характеру; хвороба; воєнні дії та їхні наслідки; інші обставини, які позбавили можливості прибути у визначені пункт і строк; смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини.

У випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає штраф від 17 000 до 25 500 гривень.