Які бувають грошові винагороди для військових
Окрім зарплат деякі військовослужбовці можуть отримувати "бойові" виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
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Розмір виплати різниться:
- 100 000 гривень отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони;
- 50 000 гривень отримують захисники, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
- 30 000 гривень отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами.
Умови для отримання 50 000 гривень
- Додаткову винагороду в розмірі 50 000 гривень виплачують військовослужбовцям при одночасному дотриманні наступних умов:
- Залучення військовослужбовців до складу ОВУ, а військовослужбовців, які обіймають посади у складі командування і штабу військової частини – до оперативного управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;
- Виконання ОВУ (командним пунктом військової частини) оперативного управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії зіткнення;
- Виконання військовослужбовцями бойових завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).
Коли можуть не заплатити
Трапляються випадки, коли "бойові" військовослужбовцям не виплачують. Підстави, коли додаткову винагороду дійсно на законних підставах можуть не нарахувати:
- У разі самовільного залишення частини, або дезертирства. В такому випадку припиняються абсолютно усі виплати;
- У разі усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;
- У разі відмови виконувати бойові накази (розпорядження). Виплата не нараховується за той місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира;
- У разі вживання алкогольних напоїв, або наркотичних речовин;
- У разі добровільної здачі в полон, або навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень.
Важливо! В усіх інших випадках, якщо ви маєте право на виплату додаткової винагороди, але не отримуєте її, варто розв’язувати ці питання з командуванням, або звертатися на гарячу лінію Міноборони.