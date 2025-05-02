Які бувають грошові винагороди для військових

Окрім зарплат деякі військовослужбовці можуть отримувати "бойові" виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Розмір виплати різниться:

100 000 гривень отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони;

отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях, на окупованій території, або між позиціями Сил оборони та ворога. Також цю винагороду отримують ті, хто виконує завдання з вогневого ураження — це ракетники, артилеристи та підрозділи протиповітряної оборони; 50 000 гривень отримують захисники, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

отримують захисники, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами; 30 000 гривень отримують військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами.

Умови для отримання 50 000 гривень

Додаткову винагороду в розмірі 50 000 гривень виплачують військовослужбовцям при одночасному дотриманні наступних умов:

Залучення військовослужбовців до складу ОВУ, а військовослужбовців, які обіймають посади у складі командування і штабу військової частини – до оперативного управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;

Виконання ОВУ (командним пунктом військової частини) оперативного управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії зіткнення;

Виконання військовослужбовцями бойових завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).

Коли можуть не заплатити

Трапляються випадки, коли "бойові" військовослужбовцям не виплачують. Підстави, коли додаткову винагороду дійсно на законних підставах можуть не нарахувати:

У разі самовільного залишення частини, або дезертирства. В такому випадку припиняються абсолютно усі виплати;

У разі усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;

У разі відмови виконувати бойові накази (розпорядження). Виплата не нараховується за той місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира;

У разі вживання алкогольних напоїв, або наркотичних речовин;

У разі добровільної здачі в полон, або навмисного спричинення собі тілесних ушкоджень.

Важливо! В усіх інших випадках, якщо ви маєте право на виплату додаткової винагороди, але не отримуєте її, варто розв’язувати ці питання з командуванням, або звертатися на гарячу лінію Міноборони.