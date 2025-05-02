Какие бывают денежные вознаграждения для военных

Кроме зарплат некоторые военнослужащие могут получать "боевые" выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Размер выплаты отличается:

100 000 гривен получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории, или между позициями Сил обороны и врага. Также это вознаграждение получают те, кто выполняет задачи по огневому поражению - это ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны;

получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории, или между позициями Сил обороны и врага. Также это вознаграждение получают те, кто выполняет задачи по огневому поражению - это ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны; 50 000 гривен получают защитники, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

получают защитники, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями; 30 000 гривен получают военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам.

Условия для получения 50 000 гривен

Дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен выплачивают военнослужащим при одновременном соблюдении следующих условий:

Привлечение военнослужащих в состав ОВУ, а военнослужащих, занимающих должности в составе командования и штаба воинской части – к оперативному управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;

Выполнение ОВУ (командным пунктом воинской части) оперативного управления воинскими частями и подразделениями, ведущих боевые действия на линии соприкосновения;

Выполнение военнослужащими боевых задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).

Когда могут не заплатить

Бывают случаи, когда "боевые" военнослужащим не выплачивают. Основания, когда дополнительное вознаграждение действительно на законных основаниях могут не начислить:

В случае самовольного оставления части, или дезертирства. В таком случае прекращаются абсолютно все выплаты;

В случае устранения или отстранения от выполнения служебных обязанностей, или должности;

В случае отказа выполнять боевые приказы (распоряжения). Выплата не начисляется за тот месяц, в котором осуществлено такое нарушение, объявлено приказом командира;

В случае употребления алкогольных напитков, или наркотических веществ;

В случае добровольной сдачи в плен, или умышленного причинения себе телесных повреждений.

Важно! Во всех остальных случаях, если вы имеете право на выплату дополнительного вознаграждения, но не получаете ее, стоит решать эти вопросы с командованием, или обращаться на горячую линию Минобороны.