Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на картку законопроєкту та ініціатора документа, секретаря Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Романа Костенка.

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Що відомо про законопроєкт

Новий законопроєкт надасть можливість особам віком від 60 років підписувати однорічні контракти під час воєнного стану за згодою командира частини.

Це відповідь на запит суспільства – багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому,

– зазначив Костенко.

До слова, офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт лише після погодження їхньої кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

Ініціатор документа подякував 36 колегам-депутатам за підтримку, а також представникам Міністерства оборони України й Генштабу ЗСУ за участь у розробці законопроєкту.

Нагадаємо, 29 квітня у Генштабі ЗСУ заявили – військовослужбовців ТЦК та СП без бойового досвіду та обмежень за станом здоров'я направлятимуть для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.