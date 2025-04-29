На їхні посади будуть призначати осіб, які зазнали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ 29 квітня.

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Що повідомили в Генштабі

Згідно з рішенням Головкома ЗСУ здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.

Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах,

– пояснили в Генштабі.

Вказується, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу ЗСУ.

Відповідні заходи здійснюються з метою покращити якість роботи ТЦК та СП і "забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах".