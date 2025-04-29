В Україні 9 травня вкотре продовжиться воєнний стан, що триватиме до 6 серпня, якщо, звісно, не буде передумов для завершення війни.

Держава в цей час продовжує адаптувати законодавство щодо мобілізації до умов затяжної війни. Нові норми мобілізації передбачають зміну підходів до вікових обмежень, зокрема до залучення молоді до служби. Також є зміни щодо відстрочок та оплати штрафів за порушення військового обліку.

24 Канал зібрав інформацію про те, якою буде мобілізація в травні 2025 року.

Чоловіки після 50 років: кого можуть мобілізувати

Поширена думка, що чоловіків після 50 років не мобілізують, не зовсім відповідає реальності. За даними, озвученими військовим керівництвом, мобілізації підлягають чоловіки до 60 років, однак із деякими нюансами.

Насамперед мовиться про наявність військово-облікової спеціальності (ВОС), яка є актуальною для потреб армії. Особливо це стосується водіїв, ремонтників техніки, медичних працівників та фахівців інженерних спеціальностей.

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Водночас чоловіки старше 50 років можуть бути залучені переважно до частин забезпечення або територіальної оборони, де фізичні навантаження менш інтенсивні. Активну участь у штурмових діях їм пропонують лише у разі наявності доброї фізичної форми та відповідної мотивації.

В Україні досі діє формат "обмежено придатних" у вигляді придатних до служби у тилових частинах, забезпеченні та в ТЦК. Мовиться про випадки, коли людина може бути залучена на певні посади навіть за наявності незначних проблем зі здоров'ям.

Мобілізація жінок: кого можуть призвати вже в травні

До кінця 2026 року жінки з медичною освітою, які не перебувають на обліку в ТЦК, можуть працювати як невійськовозобов'язані, але роботодавці повинні повідомляти ТЦК про їхню медичну освіту.

Утім, масова мобілізація жінок наразі не планується. Акцент робиться на добровільність та фахову підготовку. Жінки, які стануть на військовий облік, можуть бути залучені переважно до медичних частин, штабів і логістичних підрозділів. У разі оголошення додаткових мобілізаційних хвиль перелік спеціальностей може бути розширено, але це буде залежати від актуальних потреб Збройних Сил України.

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Також вагітні жінки мають право на звільнення зі служби.

Призов з 18 років: кого можуть забрати до армії

Після досягнення 18-річного віку всі чоловіки повинні стати на військовий облік. Проте це не означає негайний призов або мобілізацію. Якщо юнак продовжує навчання у закладах освіти України або за кордоном (за умови офіційного підтвердження), він має право на відстрочку.

У квітні 2025 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не повертатиметься до питання зниження мобілізаційного віку.

Водночас для тих, хто не навчається або завершив навчання, відкривається можливість призову за спрощеною процедурою. Закон передбачає проходження медичної комісії та уточнення військово-облікових даних. Якщо громадянин визнається придатним, його можуть мобілізувати до Збройних Сил або залучити до інших формувань територіальної оборони.

Особливо важливо, що зараз ЗСУ працюють над формуванням нових резервних підрозділів, тому юнаки можуть отримувати пропозиції служити в резерві з гнучкими умовами перебування.

Важливо! ​Уряд України пропонує змінити правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, щоб запобігти зловживанням цим правом. Згідно з новим законопроєктом, учні закладів професійної та фахової передвищої освіти, які розпочали навчання після 25 років, можуть втратити право на відстрочку. Також відстрочка надаватиметься лише в межах стандартного терміну навчання, визначеного освітньою програмою.​



Ці зміни спрямовані на те, щоб уникнути ситуацій, коли військовозобов'язані чоловіки вступають до навчальних закладів для здобуття рівня освіти, який є рівним або нижчим за вже отриманий, з метою уникнення мобілізації. Міністерство освіти зазначає, що за останні пів року значно зросла кількість таких студентів, особливо серед чоловіків старше 25 років.​

Законопроєкт передбачає, що відстрочка буде надаватися лише тим, хто вперше здобуває освіту за вищим рівнем у послідовності, визначеній законом "Про освіту". Це означає, що здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватиме права на відстрочку.​

Ці зміни ще не набули чинності й потребують затвердження Верховною Радою. Однак вони можуть суттєво вплинути на студентів, які планують використовувати навчання як підставу для відстрочки від мобілізації.​

Чи працює "Контракт 18-24"

​Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що в рамках програми "Контракт 18-24" було подано багато заявок, проте наразі укладено лише близько 500 контрактів. Ще приблизно 1 500 осіб перебувають на етапі підписання угод.

Паліса також зазначив, що аналізуються причини, чому багато потенційних контрактників не завершили процес укладання угоди. Серед можливих причин: вплив батьків або зміна особистих обставин.​

Проєкт "Контракт 18-24" передбачає укладання річного контракту для молоді віком від 18 до 24 років. Учасники можуть отримати до 2 мільйонів гривень, зокрема 1 мільйон за укладання контракту, щомісячне грошове забезпечення та виплати за бойові завдання.



Також контракт надає можливість виїзду за кордон, іпотеку під 0% річних, безплатний проїзд, комунальні пільги та право на освіту за державний кошт. Наразі ініціатива доступна лише для кількох бригад, перелік яких можна знайти на сайті 18-24.army.gov.ua або в застосунку "Резерв+".​

Заступник керівника ОП підкреслив, що програма є пілотною і спрямована на залучення молоді до лав ЗСУ на добровільній основі. Він також зазначив, що аналізуються причини, чому частина молоді, попри подані заявки, не завершила процес укладання контракту, щоб удосконалити програму в майбутньому.​

Як сплатити штраф у "Резерв+"

Влітку в застосунку "Резерв+" військовозобов'язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50%. Для тих, хто вже служить, передбачено повне списання штрафів. Це передбачено законом №4316-IX, підписаним Президентом Володимиром Зеленським.

Процедура онлайн-сплати виглядатиме так:

подання користувачем заяви в "Резерв+" про визнання порушення;

отримання постанови про порушення у "Резерв+";

сплата штрафу за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

Щоб скористатися знижкою, потрібно визнати порушення в "Резерв+", отримати постанову та сплатити штраф протягом 20 днів. Якщо цей термін пропустити – доведеться платити повну суму, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Важливо! У травні Міноборони планує запустити ще два нових типи відстрочок у "Резерв+". Це відстрочка для людей з тимчасовою непрацездатністю та на строк від 6 до 12 місяців та відстрочка для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Виїзд за кордон: кому дозволено залишати Україну

Обмеження на виїзд військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років залишаються чинними. Без спеціального дозволу перетнути кордон можуть лише окремі категорії громадян.

До таких належать особи з інвалідністю І або II групи, багатодітні батьки (троє і більше дітей віком до 18 років), опікуни людей з інвалідністю або тяжко хворих родичів.

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Студенти іноземних вишів також можуть виїхати за умови підтвердження навчання та дотримання інших вимог, встановлених законодавством.

Окрім того, виїзд дозволяється водіям, які перевозять гуманітарну допомогу або виконують міжнародні перевезення на підставі відповідного дозволу від Міністерства інфраструктури України.

Варто пам'ятати, що будь-які спроби виїзду за підробленими документами або ухилення від обліку караються відповідно до чинного законодавства і можуть мати серйозні юридичні наслідки.