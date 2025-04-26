Восени 2024 року Сухопутні війська ухвалили директиву. Відповідно до неї мобілізація чоловіків за 50 років може відбуватися лише за окремим мобілізаційним розпорядженням Генштабу, передає 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Кого мобілізують після 50

Водночас слід зауважити, що на законодавчому рівні призов чоловіків віком понад 50 років не заборонений. Їх теж можуть мобілізувати.

Адвокат, ексдепутат Київоблради Роман Сімутін розповів, що сьогодні мобілізувати можуть будь-якого військовозобов'язаного за 50 років, якщо той не має відстрочки. За словами юриста, точно забирають до війська тих, хто має дефіцитні спеціальності, зокрема, йдеться про зв'язківців.

Водночас низькою є вірогідність мобілізації чоловіків за 50 років, які мають 3 або 4 категорії "Б" непридатності до служби (у ТЦК, частинах забезпечення, військових вишах, навчальних центрах, у логістиці, оперативному забезпеченні, зв'язку, охороні, медпідрозділах).

Довідка: Категорія "Б" передбачає, що особа придатна до військової служби, проте з незначними обмеженнями. Наприклад, людина потребує лікування в певному медичному закладі.

Тобто, наприклад, якщо у людини діагностовано грижу, подагру, проблеми з серцем та ще якісь тяжкі захворювання, то, маючи стільки категорій "Б", вона повноцінно не може виконувати завдання. Таких людей відправляють з військових частин.

Тим часом, якщо у висновку ВЛК стоїть лише одна чи дві категорії "Б", то таку особу точно мобілізують.

Юрист зазначає, що місце служби для людини з 50 років залежить від того, чи має вона військовий досвід чи військову спеціальність. У штурмові війська її точно не відправлять. Але, якщо чоловік має відповідний досвід, то у піхоту його можуть направити.

Військовозобов'язаних після 50 років, які не служили в армії і не мають військового фаху, після навчання можуть відрядити туди, де не вистачає людей. Також вони можуть бути мобілізовані на оборонні підприємства.