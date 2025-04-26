Осенью 2024 года Сухопутные войска приняли директиву. В соответствии с ней мобилизация мужчин старше 50 лет может происходить только по отдельному мобилизационному распоряжению Генштаба, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Кого мобилизуют после 50

В то же время следует заметить, что на законодательном уровне призыв мужчин старше 50 лет не запрещен. Их тоже могут мобилизовать.

Адвокат, экс-депутат Киевоблсовета Роман Симутин рассказал, что сегодня мобилизовать могут любого военнообязанного за 50 лет, если тот не имеет отсрочки. По словам юриста, точно забирают в армию тех, кто имеет дефицитные специальности, в частности, речь идет о связистах.

В то же время низкой является вероятность мобилизации мужчин за 50 лет, которые имеют 3 или 4 категории "Б" непригодности к службе (в ТЦК, частях обеспечения, военных вузах, учебных центрах, в логистике, оперативном обеспечении, связи, охране, медподразделениях).

Справка: Категория "Б" предусматривает, что лицо пригодно к военной службе, однако с незначительными ограничениями. Например, человек нуждается в лечении в определенном медицинском учреждении.

То есть, например, если у человека диагностирована грыжа, подагра, проблемы с сердцем и еще какие-то тяжелые заболевания, то, имея столько категорий "Б", он полноценно не может выполнять задачи. Таких людей отправляют из воинских частей.

Между тем, если в заключении ВВК стоит только одна или две категории "Б", то такое лицо точно мобилизуют.

Юрист отмечает, что место службы для человека с 50 лет зависит от того, имеет ли он военный опыт или военную специальность. В штурмовые войска его точно не отправят. Но, если человек имеет соответствующий опыт, то в пехоту его могут направить.

Военнообязанных после 50 лет, которые не служили в армии и не имеют военной специальности, после обучения могут отправить туда, где не хватает людей. Также они могут быть мобилизованы на оборонные предприятия.