В частности, мужчин 50+ могут привлекать к работам в тылу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юриста адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергея Ланкина в комментарии УНИАН.

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Что надо знать о мобилизации мужчин после 50 лет

В Украине мобилизация мужчин после 50 лет происходит на общих условиях, ведь мобилизационный возраст установлен до 60 лет. Однако в мобилизации лиц такого возраста есть некоторые особенности.

Во-первых, мужчин после 50 лет, как правило, не привлекают к службе в боевых подразделениях и не отправляют на передовую. Обычно, лиц такого возраста привлекают к работе в тыловых должностях. Это обусловлено общим состоянием здоровья, ведь в таком возрасте люди уже имеют ряд заболеваний или травм, которые делают украинцев пригодными к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях и подразделениях логистики.

Во-вторых, как правило, что мужчин после 55 лет вообще стараются не призывать. По словам юриста, сейчас контракты подписывают на 3 года, а затем, потенциальный контрактник может сразу списаться, как ему исполнится 60 лет.

Мне на практике известны случаи, что ТЦК и СП не рассматривают активно мужчин в возрасте 57 – 58 лет, потому что в целом их мобилизация не принесет каких-то эффективных результатов, и они близки к предельному возрасту и смогут уволиться со службы на этом основании или по состоянию здоровья, как это часто бывает,

– объяснил адвокат.

Поэтому, юрист объясняет, что мужчин после 50 лет не отправляют на передовую. Если такие лица подписывают контракт, то они могут выбрать должность, если же мобилизовали – сначала отправляют в учебный центр, а после определяют специализацию.

Ранее в ТЦК рассказали, что мужчины после 50 лет, обычно, выполняют очень важные задачи по оборудованию соответствующих фортификационных сооружений или меры обеспечения боевых подразделений. Также такие категории военнообязанных могут служить водителями, различными операторами или даже крановщиками в тылу.