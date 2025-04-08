А будет ли мобилизация женщин в апреле 2025, разбирался 24 Канал.

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Будут ли мобилизовать женщин в Украине

С 1 октября 2023 года в Украине женщины, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование, стали на воинский учет, но это не равнялось мобилизации.

"Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве", – отмечали в министерстве.

Еще в 1992 году законодательно было закреплено, что женщины-медики подлежат воинскому учету, если им до 60 лет и их пригодность определена ВВК.

А в 2022 году было принято, что женщины медицинских и фармацевтических профессий, которые не состоят на воинском учете, могут работать как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Также женщины с медобразованием в Украине могут свободно выезжать за границу, даже если стоят на учете в ТЦК. Никаких законодательных изменений по этому вопросу не было.

"Сейчас ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности", – отмечали в Минздраве.

В то же время в январе 2025 года президент подписал документ с изменениями в закон, где, в частности, уточняли нормы по воинскому учету женщин, которые хотят пройти базовую военную подготовку по собственному желанию. По новым правилам, их должны были по личному согласию ставить на воинский учет призывников, а после базовой подготовки – зачислять на воинский учет военнообязанных.

На эту категорию женщин, согласно Конституции Украины, автоматически будут распространяться все обязательства, которые возложены на мужчин во время действия военного положения.

В то же время закон обязательного прохождения службы для женщин не предусматривает. Они могут вступить в ряды армии только добровольно по контракту.