Подлежат ли мобилизации люди с инвалидностью 3 группы, передает 24 Канал.

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Мобилизуют ли лиц с 3 группой

Согласно закону о мобилизационной подготовке и мобилизации есть ряд оснований для получения отсрочки от призыва. Об этом говорится в статье 23.

Как в ней отмечается, не подлежат призыву и имеют отсрочку от мобилизации лица, которые признаны инвалидами.

По новым правилам инвалиды 1, 2 и 3 групп могут пойти служить только по собственному желанию, подписав контракт. Таким образом, мобилизация людей с инвалидностью 3 группы не происходит.

Основанием для установления этой группы инвалидности должны быть устойчивые, умеренной тяжести функциональные нарушения в организме, обусловленные заболеванием, последствиями травм или врожденными пороками, которые стали причиной умеренно выраженного ограничения жизнедеятельности, в частности, его работоспособности. Такое лицо нуждается в социальной помощи и защите.

Обратите внимание! Ранее 24 Канал рассказывал, каков полный перечень заболеваний для получения отсрочки от мобилизации при 3 группе инвалидности.

Как пишет закон, не подлежат призыву военнообязанные, которые имеют жену (или мужа) из числа лиц с инвалидностью 3 группы, установленной вследствие: