24 Канал рассказывает, какие болезни дают право на отсрочку от мобилизации мужчинам 18 – 60 лет с 3 группой инвалидности.

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При каких болезнях дают 3 группу инвалидности

По новым правилам мобилизации, люди с инвалидностью 1, 2 и 3 групп освобождены от военной службы и могут идти служить только добровольно по контракту.

В частности, отсрочку от мобилизации могут получить лица, которые:

имеют жену (мужа) с инвалидностью 3 группы после онкологии, отсутствия конечностей, кистей рук, стоп, одного из парных органов,

при наличии у лица с инвалидностью 3 группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

К 3 группе инвалидности относятся люди с незначительными недостатками здоровья, которые почти не влияют на работоспособность и повседневную жизнь. Они не требуют особых условий и могут выполнять большинство своих обязанностей без посторонней помощи.

Болезни, при которых предоставляют 3 группу: