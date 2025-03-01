24 Канал розповідає, які хвороби дають право на відстрочку від мобілізації чоловікам 18 – 60 років із 3 групою інвалідності.

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При яких хворобах дають 3 групу інвалідності

За новими правилами мобілізації, люди з інвалідністю 1, 2 і 3 груп звільнені від військової служби та можуть йти служити лише добровільно за контрактом.

Зокрема, відстрочку від мобілізації можуть отримати особи, які:

  • мають дружину (чоловіка) з інвалідністю 3 групи після онкології, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп, одного з парних органів,
  • за наявності в особи з інвалідністю 3 групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів.

До 3 групи інвалідності належать люди з незначними вадами здоров'я, які майже не впливають на працездатність і повсякденне життя. Вони не вимагають особливих умов та можуть виконувати більшість своїх обов'язків без сторонньої допомоги.

Хвороби, за яких надають 3 групу:

  • захворювання внутрішніх органів: гастрит, виразкова хвороба в стадії ремісії, хронічний бронхіт, астма та серцево-судинні захворювання, зокрема, гіпертонічна хвороба середнього ступеня тяжкості без істотних ускладнень;
  • неврологічні розлади: легка форма розсіяного склерозу або невралгія (якщо не викликає серйозних порушень опорно-рухового апарату);
  • ортопедичні захворювання: легкі форми артриту артрозу, деформації хребта, кінцівок;
  • ендокринні захворювання: цукровий діабет у стадії компенсації, гіпотиреоз без серйозних ускладнень;
  • психічні розлади: легкі форми депресії, тривожні розлади, шизофренія в стадії стійкої ремісії без виражених психічних розладів.