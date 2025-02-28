Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука. Нагадаємо, що військовозобов’язані, які мають законне право на відстрочку від мобілізації, не підлягають призову.

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Як змінили правила отримання відстрочки

Як повідомив Тарас Мельничук, уряд вніс зміни до переліку документів, які військовозобов'язані мають подавати для отримання відстрочки від мобілізації за підставами, які передбачені українським законом.

За його словами, відтепер право на відстрочку від призову мають і ті особи, яких у законному порядку визнали такими, що були позбавлені особистої свободи через збройну агресію Росії проти України.

Документом, який підтверджує право на відстрочку вищезазначеної категорії осіб, є виписка із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Право на відстрочку мають особи з інвалідністю, студенти, викладачі, особи з трьома і більше дітьми, а також військовозобов'язані, заброньовані критично важливими підприємствами та установами. Повний перелік читайте за посиланням.

До слова, згідно з новими правилами, у 2025 році в Україні не мобілізовуватимуть осіб, які непридатні до служби за станом здоров'я, мають бронювання, багатодітних батьків або тих, хто самостійно виховує дітей.