Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука. Напомним, что военнообязанные, которые имеют законное право на отсрочку от мобилизации, не подлежат призыву.

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Как изменили правила получения отсрочки

Как сообщил Тарас Мельничук, правительство внесло изменения в перечень документов, которые военнообязанные должны подавать для получения отсрочки от мобилизации по основаниям, предусмотренных украинским законом.

По его словам, отныне право на отсрочку от призыва имеют и те лица, которых в законном порядке признали такими, что были лишены личной свободы из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Документом, который подтверждает право на отсрочку вышеупомянутой категории лиц, является выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Право на отсрочку имеют лица с инвалидностью, студенты, преподаватели, лица с тремя и более детьми, а также военнообязанные, забронированы критически важными предприятиями и учреждениями. Полный перечень читайте по ссылке.

К слову, согласно новым правилам, в 2025 году в Украине не будут мобилизовать лиц, которые непригодны к службе по состоянию здоровья, имеют бронирование, многодетных родителей или тех, кто самостоятельно воспитывает детей.