Кто из пригодных к военной службе в возрасте от 25 до 60 лет имеет право освободиться от мобилизации в 2025 году в силу определенных обстоятельств, пишет 24 Канал.

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Кто может не служить в 2025 году

В Украине на службу призывают лиц в возрасте 25 до 60 лет.

Обратите внимание! В 2025 году снижение мобилизационного возраста пока не планируется. Вместо этого мужчины 18 – 24 лет, которые хотят служить, могут заключить контракт в год.

В этом году от мобилизации могут отказаться:

непригодны к службе по состоянию здоровья , что подтверждает заключение врачебно-квалификационной комиссии, или же по возрасту ;

, что подтверждает заключение врачебно-квалификационной комиссии, или же ; временно непригодные лица на срок 6 – 12 месяцев. Здесь также требуется соответствующее заключение врачебно-квалификационной комиссии. По истечении определенного срока нужно повторно пройти медицинское освидетельствование;

на срок 6 – 12 месяцев. Здесь также требуется соответствующее заключение врачебно-квалификационной комиссии. По истечении определенного срока нужно повторно пройти медицинское освидетельствование; сотрудники, которые имеют бронирование ;

; многодетные родители, воспитывающих 3 и более несовершеннолетних детей, кроме разведенных родителей и тех, кто не платит алименты свыше 3 месяцев. Сюда же относятся женщины и мужчины, какой самостоятельно воспитывают хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет, а также – родители, опекуны, приемные родители, усыновители, какой имеют малолетнего ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, родители, которые содержат совершеннолетнюю ребенка с инвалидностью 1 – 2 группы, и усыновители, опекуны, родители-воспитатели, патронатные воспитатели с малолетним ребёнком.

Кого не мобилизуют на определенных законом основаниях

Ряд категорий граждан не будут мобилизованы на условиях, определенных законом.

Среди них: