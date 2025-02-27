Хто із придатних до військової служби віком від 25 до 60 років має право звільнитися від мобілізації у 2025 році через певні обставини, пише 24 Канал.

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Хто може не служити у 2025

Наразі в Україні до служби призивають осіб віком 25 до 60 років.

Зверніть увагу! У 2025 році зниження мобілізаційного віку наразі не планується. Натомість особи 18 – 24 років, які мають бажання служити, можуть укласти контракт на рік.

Цьогоріч від мобілізації можуть відмовитися:

непридатні до служби за станом здоров'я , що підтверджує висновок лікарсько-кваліфікаційної комісії, або ж за віком ;

, що підтверджує висновок лікарсько-кваліфікаційної комісії, або ж ; тимчасово непридатні особи на термін 6 – 12 місяців. Тут також потрібен відповідний висновок лікарсько-кваліфікаційної комісії. Після закінчення визначеного терміну потрібно повторно пройти медичний огляд;

на термін 6 – 12 місяців. Тут також потрібен відповідний висновок лікарсько-кваліфікаційної комісії. Після закінчення визначеного терміну потрібно повторно пройти медичний огляд; співробітники, які мають бронювання ;

; багатодітні батьки, які виховують 3 і більше неповнолітніх дітей, окрім розлучених батьків та тих, хто не сплачує аліменти понад 3 місяці. Сюди ж відносяться жінки та чоловіки, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років, а також – батьки, опікуни, прийомні батьки, усиновителі, які мають малолітню дитину з інвалідністю або важкохвору дитину, батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю 1 – 2 групи, та усиновителі, опікуни, батьки-вихователі, патронатні вихователі із малолітньою дитиною.

Кого не мобілізують на визначених законом підставах

Низка категорій громадян не будуть мобілізовані на умовах, визначених законом.

Серед них такі особи: