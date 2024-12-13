Срок действия военного положения и общей мобилизации определяется законодательством. До какого числа будет действовать мобилизация в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Как долго в Украине будет мобилизация

В конце октября Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Так, их продлили с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Это стало уже 13-е продление военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабного вторжения. В 2025 году власти могут снова продлить действие военного положения и всеобщую мобилизацию.

Стоит отметить, что во время общей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу. В то же время есть категории, которые имеют отсрочку от мобилизации.

Во время действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также обязаны иметь с собой военно-учетный документ. Сейчас он может быть как в бумажной форме, так и в электронной. Его следует предъявлять по требованию правоохранителей или работников ТЦК и СП.

Справка. Бумажный военно-учетный документ – это удостоверение о приписке к участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.