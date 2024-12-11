Он в эфире 24 Канала отметил, что мобилизация никогда не была добровольной, и ее нужно продолжать для поддержания фронта. Но сначала необходимо обеспечить нынешних военных всем необходимым.

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Командир призвал молодых и перспективных ребят от 18 лет служить в его бригаде.

Предоставить им все возможные виды экипировки. Даже если мы мобилизуем большее количество личного состава, но для них не будет экипировки, они станут лишь балластом для государства,

– отметил Андрей Отченаш.

Почему заговорили о мобилизации 18-летних

Напомним, что давление на Владимира Зеленского со стороны Белого дома по снижению призывного возраста до 18 лет началось в октябре этого года. В США считают, что нехватка военных сейчас является более критической, чем нехватка оружия.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил журналистам в Брюсселе следующее: "Даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией".

Президент Украины придерживается другой позиции, в частности что надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для ее использования.

Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах,

– подчеркнул президент Украины.