Строк дії воєнного стану та загальної мобілізації визначається законодавством. До якого числа діятиме мобілізація у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Як довго в Україні буде мобілізація

Наприкінці жовтня Верховна Рада України проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Так, їх продовжили з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Це стало вже 13-те продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення. У 2025 році влада може знову продовжити дію воєнного стану та загальну мобілізацію.

Варто наголосити, що під час загальної мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на службу. Водночас є категорії, які мають відстрочку від мобілізації.

Під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років також зобов'язані мати з собою військово-обліковий документ. Нині він може бути як в паперовій формі, так і в електронній. Його варто пред'являти на вимогу правоохоронців чи працівників ТЦК та СП.

Довідка. Паперовий військово-обліковий документ – це посвідчення про приписку до дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.