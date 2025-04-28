Військовозобов'язаними вважаються лише жінки-медикині. Вони повинні перебувати на військовому обліку для працевлаштування, передає 24 Канал.

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Якою буде мобілізація жінок у травні 2025 року

Згідно із законодавством, жінки можуть бути мобілізовані лише за власною згодою, якщо підпишуть контракт із ЗСУ. Варто зауважити, що в такому разі перед мобілізацією вони повинні пройти ВЛК та військову підготовку. Втім, у випадку вагітності або наявності дитини віком до 3 років українські військовослужбовиці можуть звільнитися зі служби.

Жінок-медиків також можуть призвати лише добровільно. Однак, вони мають перебувати на обліку, повідомляти військкомат про переїзд і мати при собі військові документи. У разі порушень їм можуть виписати штраф від ТЦК.

Зазначимо, що постановка на військовий облік не передбачає мобілізації, а лише дає можливість побачити об'єктивні резерви медичного персоналу та визначити наявний медичний потенціал серед жінок, їхню готовність допомагати в умовах воєнного стану.

Окрім цього, до кінця 2026 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту і не перебувають на обліку в ТЦК, можуть влаштовуватися на роботу як невійськовозобов'язані. Проте роботодавці зобов’язані повідомити територіальні центри комплектування про те, що їхня співробітниця має медичну освіту, але не перебуває на військовому обліку.

Зауважимо, що до категорії медиків належать лікарі будь-якої спеціалізації, а також акушерки, фармацевтки, медсестри, стоматологині.

Додамо, що майже усім жінкам дозволено виїжджати за кордон під час мобілізації та воєнного стану. Проте наразі залишати країну заборонено держслужбовицям, депутаткам та військовослужбовицям за контрактом. Для виїзду за кордон вони повинні мати документ про відрядження.