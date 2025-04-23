Кому не можна виїжджати за кордон та як жінкам вступити до війська розповіла адвокатка Тетяна Савченко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".
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Хто з жінок не може виїхати з України
Адвокатка каже, що зараз є фактично лише дві категорії жінок, для яких введено обмеження щодо виїзду за кордон. Це стосується деяких держслужбовців і всіх жінок, які вже проходять службу в армії на контрактній основі.
Таким жінкам для виїзду за кордон потрібно мати з собою підтвердження мети поїздки та вказівку, на який саме період вони залишають Україну. Чиновниці можуть виїжджати у відрядження, а військові – у відпустку,
– пояснює Савченко.
Зауважимо, що жінки віком від 18 до 60 років, які є придатними до служби в армії за станом здоров'я і не мають обмежень щодо укладення контракту за законодавством, можуть укласти його зі Збройними Силами України.
Водночас Савченко зазначає, що жінці можуть відмовити в укладенні контракту із ЗСУ якщо:
- вона не має 18 років;
- у неї немає базової середньої освіти;
- є проблеми зі здоров'ям, на підставі яких за наказом 402 Міноборони вона визнається непридатною до служби;
- є психічні розлади;
- є непогашена судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини.
За словами адвокатки, жодних змін щодо мобілізації жінок поки немає і її проводять виключно добровільно.