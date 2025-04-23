Кому не можна виїжджати за кордон та як жінкам вступити до війська розповіла адвокатка Тетяна Савченко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "УНІАН".

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Хто з жінок не може виїхати з України

Адвокатка каже, що зараз є фактично лише дві категорії жінок, для яких введено обмеження щодо виїзду за кордон. Це стосується деяких держслужбовців і всіх жінок, які вже проходять службу в армії на контрактній основі.

Таким жінкам для виїзду за кордон потрібно мати з собою підтвердження мети поїздки та вказівку, на який саме період вони залишають Україну. Чиновниці можуть виїжджати у відрядження, а військові – у відпустку,

– пояснює Савченко.

Зауважимо, що жінки віком від 18 до 60 років, які є придатними до служби в армії за станом здоров'я і не мають обмежень щодо укладення контракту за законодавством, можуть укласти його зі Збройними Силами України.

Водночас Савченко зазначає, що жінці можуть відмовити в укладенні контракту із ЗСУ якщо:

вона не має 18 років;

у неї немає базової середньої освіти;

є проблеми зі здоров'ям, на підставі яких за наказом 402 Міноборони вона визнається непридатною до служби;

є психічні розлади;

є непогашена судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

За словами адвокатки, жодних змін щодо мобілізації жінок поки немає і її проводять виключно добровільно.