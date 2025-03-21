Однак, існують певні обставини, за яких жінкам також може бути відмовлено у виїзді. Зокрема, нюанси можуть виникнути у жінок-військових, пише 24 Канал.

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Чи може виїхати за кордон жінка-військова

Згідно з Постановою КМУ №69, яка набула чинності 27 січня 2023 року, заборона на виїзд з України стосується, зокрема, жінок, які служать за контрактом, та державних службовців. Усі інші жінки ніяк не скуті законодавством у можливості перетнути кордон.

Водночас за певних умов, відповідно до українського законодавства та внутрішніх військових статутів українські військовослужбовці, в тому числі жінки, мають право виїжджати за кордон. Однак, цей процес може стикатися з обмеженнями або ускладненнями через різні фактори:

Дозвіл на виїзд: у випадку військовослужбовців, які перебувають на активній військовій службі, для виїзду за кордон необхідний дозвіл від військового начальства або відповідних військових органів.

у випадку військовослужбовців, які перебувають на активній військовій службі, для виїзду за кордон необхідний дозвіл від військового начальства або відповідних військових органів. Військовий облік: військовослужбовці повинні також враховувати свій військовий облік, оскільки виїзд за кордон може мати вплив на їхню військову службу та статус.

військовослужбовці повинні також враховувати свій військовий облік, оскільки виїзд за кордон може мати вплив на їхню військову службу та статус. Обов'язковий військовий облік: деякі категорії військовослужбовців, зокрема ті, які перебувають на службі у військових частинах, можуть підпадати під обов'язковий військовий облік, що може вплинути на їхню можливість виїзду за кордон.

деякі категорії військовослужбовців, зокрема ті, які перебувають на службі у військових частинах, можуть підпадати під обов'язковий військовий облік, що може вплинути на їхню можливість виїзду за кордон. Потреби в службі: у випадку воєнного часу або необхідності у зміцненні обороноздатності країни, військовослужбовцям може бути наказано залишатися на території країни для виконання своїх обов'язків.

Отже, жінкам-військовослужбовцям можна виїжджати за кордон, однак це може бути обмежено або ускладнено їхнім особливим статусом, особистими обставинами та чинними військовими статутами.

Рекомендується звернутися до військового начальства або військової юридичної служби для отримання детальної інформації та консультації щодо виїзду за кордон.

А раніше ми писали про те, чи може виїхати за кордон 16-річний юнак.