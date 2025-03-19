Хто може вивезти дитину за кордон під час війни та які документи для цього необхідні – розповідає 24 Канал з посиланням на Омбудсмана України Дмитра Лубінця.

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Виїзд дитини за кордон під час війни

У 2022 році було запроваджено нові правила, що регулюють виїзд неповнолітніх за межі України, які стосуються дітей віком до 16 років. Законодавство встановлює конкретні обмеження та вимоги до дорослих, які супроводжують цих юних мандрівників.

В умовах воєнного стану спрощено процедуру перетину кордону. Дітям дозволено подорожувати з одним із батьків, старшими родичами або іншими уповноваженими особами без необхідності отримання додаткової нотаріально завіреної згоди від другого з батьків.

Зокрема, дозволяється виїзд дитини у супроводі:

одного з батьків;

бабусі або дідуся;

повнолітнього брата чи сестри;

мачухи або вітчима;

опікуна або піклувальника;

інших осіб, уповноважених батьками.

УВАГА: рішення щодо надання дозволу на виїзд особі чоловічої статі, що супроводжує дитину, ухвалюється з урахуванням належності її до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності в нього підтвердних документів.

Для виїзду за кордон дитина має мати такі документи:

паспорт громадянина України;

у разі відсутності паспорта – свідоцтво про народження дитини, або інші документи, що містять відомості про особу.

На підставі одного з цих документів Державна прикордонна служба дозволить перетин кордону.

Що робити після прибуття в країну призначення

Алгоритм дій, які потрібно здійснити після прибуття в країну остаточного перебування дитини:

особи, які супроводжують дитину або дітей, зобов'язані протягом 7 робочих днів подати заяву про взяття на тимчасовий консульський облік до дипломатичного представництва України в країні перебування;

закордонні дипломатичні установи України зобов'язані повідомити Міністерство соціальної політики та Національну соціальну службу України про взяття дітей на консульський облік. Таке повідомлення має бути здійснене протягом одного робочого дня з моменту реєстрації.

Крім того, слід пам'ятати, що 16-річний українець чи українка можуть виїхати за кордон самостійно, але у країнах ЄС неповнолітні до 18 років не мають права перебувати без супроводу дорослих. Часто через це їм призначають опікунів – повернути дитину тоді можна лише через суд.

Готуючись до подорожі, ретельно перевіряйте всі необхідні документи та ознайомтеся з місцевими умовами. Слід приділити увагу і емоційному добробуту дітей для забезпечення безпечної та комфортної подорожі.