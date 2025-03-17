Хоча навіть 16-річні підлітки стикаються з проблемами з виїздом. Що мають знати неповнолітні про перетин кордону під час воєнного стану, розповідає 24 Канал.

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Чи може виїхати за кордон 16-річний

Згідно з українським законодавством, підлітки, яким уже виповнилося 16 років, можуть вільно виїжджати за кордон без супроводу батьків. Зокрема, такі правила перетину кордону діють і під час воєнного стану, але є деякі умови.

Юнаки віком 16 – 17 років мають право вільно перетинати державний кордон та виїздити за межі України,

– йдеться у повідомленнях ДПСУ.

Дітям віком 16 років і молодше дозволено виїжджати з України без будь-яких обмежень. Прикордонники не можуть відмовити їм у виїзді.

А раніше ми розповідали про те, чи може виїхати за кордон чоловік з 3 групою інвалідності.

Що ще треба знати?

Виїзд за кордон у віці 16 років може бути обмежений для юнаків, які не перебувають на військовому обліку. Військовий облік для чоловіків починається з 16 років, і прикордонники мають право відмовити у виїзді тим, хто не перебуває на військовому обліку.

Крім того, одного лише приписного свідоцтва недостатньо. Щоб документ вважався дійсним, він повинен містити поточні записи з територіального призовного пункту.