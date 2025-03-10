Згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, чоловіки з інвалідністю III групи мають право на виїзд за кордон без обмежень. Про це пише 24 Канал.

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Водночас важливо, щоб документ про встановлення інвалідності був виданий саме в Україні. Якщо відповідний статус призначили за кордоном, то чоловік з такою довідкою не зможе виїхати з країни.

Крім цього, потрібно мати дійсний військово-обліковий документ. Тобто необхідно, щоб людина офіційно мала відстрочку у ТЦК (або ж була виключена з обліку).

Що потрібно для виїзду за кордон при інвалідності III групи

Для того, щоб виїхати з країни, потрібно мати при собі такі документи:

Закордонний паспорт;

Посвідчення інвалідності від пенсійного фонду або від соціального захисту (якщо немає стажу роботи в пенсійному);

Або довідку для отримання пільг людям з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

Дійсний військово-обліковий документ.

Якщо у чоловіка є всі необхідні документи, то він має право перетинати кордон необмежену кількість разів з будь-яких причин.

Зверніть увагу. Раніше ми розповідали про те, хто не може виїхати за кордон з України. Є категорії громадян, яких можуть не випустити з країни незалежно від статі, віку, інвалідності чи статусу. Тобто навіть при наявності відстрочки та інвалідності прикордонники мають право відмовити у виїзді з України, до прикладу, тим, хто має заборгованість по штрафах чи аліментах.

В питаннях щодо перетину кордону можна безоплатно проконсультуватися на гарячій лінії ДПСУ за номером 1598.