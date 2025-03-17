Хотя даже 16-летние подростки сталкиваются с проблемами с выездом. Что должны знать несовершеннолетние о пересечении границы во время военного положения, рассказывает 24 Канал.

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Может ли выехать за границу 16-летний

Согласно украинскому законодательству, подростки, которым уже исполнилось 16 лет, могут свободно выезжать за границу без сопровождения родителей. В частности, такие правила пересечения границы действуют и во время военного положения, но есть некоторые условия.

Юноши в возрасте 16 – 17 лет имеют право свободно пересекать государственную границу и выезжать за пределы Украины,

– говорится в сообщениях ГПСУ.

Детям в возрасте 16 лет и младше разрешено выезжать из Украины без каких-либо ограничений. Пограничники не могут отказать им в выезде.

А ранее мы рассказывали о том, может ли выехать за границу человек с 3 группой инвалидности.

Что еще надо знать?

Выезд за границу в возрасте 16 лет может быть ограничен для юношей, которые не состоят на воинском учете. Военный учет для мужчин начинается с 16 лет, и пограничники имеют право отказать в выезде тем, кто не состоит на воинском учете.

Кроме того, одного лишь приписного свидетельства недостаточно. Чтобы документ считался действительным, он должен содержать текущие записи из территориального призывного пункта.