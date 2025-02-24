Батьки-одинаки з відстрочкою мають право на виїзд за кордон. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Юристи.UA.

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Які документи потрібні батьку-одинаку для виїзду за кордон

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що військовозобов’язаний чоловік, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації. Також він має право виїжджати за межі України під час дії воєнного стану.

Водночас для того, щоб виїхати за межі країни, чоловік повинен мати при собі певний набір документів.

Ви повинні мати при собі паперовий або е-ВОД (військово-обліковий документ – 24 Канал) з відповідною відміткою, свідоцтво про народження дитини, документ, що підтверджує, що ви є батьком-одинаком,

– пояснив адвокат.

Зауважимо, що для того, аби отримати відстрочку від мобілізації як одинокий батько, потрібно, щоб у вас була хоча б 1 дитина до 18 років, у якої: