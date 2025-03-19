Кто может вывезти ребенка за границу во время войны и какие документы для этого необходимы – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

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Выезд ребенка за границу во время войны

В 2022 году были введены новые правила, регулирующие выезд несовершеннолетних за пределы Украины, которые касаются детей в возрасте до 16 лет. Законодательство устанавливает конкретные ограничения и требования к взрослым, которые сопровождают этих юных путешественников.

В условиях военного положения упрощена процедура пересечения границы. Детям разрешено путешествовать с одним из родителей, старшими родственниками или другими уполномоченными лицами без необходимости получения дополнительного нотариально заверенного согласия от второго родителя.

В частности, разрешается выезд ребенка в сопровождении:

  • одного из родителей;
  • бабушки или дедушки;
  • совершеннолетнего брата или сестры;
  • мачехи или отчима;
  • опекуна или попечителя;
  • других лиц, уполномоченных родителями.

ВНИМАНИЕ: решение о предоставлении разрешения на выезд лицу мужского пола, сопровождающего ребенка, принимается с учетом принадлежности его к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у него подтверждающих документов.

Для выезда за границу ребенок должен иметь следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • в случае отсутствия паспорта – свидетельство о рождении ребенка, или другие документы, содержащие сведения о личности.

На основании одного из этих документов Государственная пограничная служба разрешит пересечение границы.

Что делать после прибытия в страну назначения

Алгоритм действий, которые нужно осуществить после прибытия в страну окончательного пребывания ребенка:

  • лица, которые сопровождают ребенка или детей, обязаны в течение 7 рабочих дней подать заявление о постановке на временный консульский учет в дипломатическое представительство Украины в стране пребывания;
  • зарубежные дипломатические учреждения Украины обязаны уведомить Министерство социальной политики и Национальную социальную службу Украины о взятии детей на консульский учет. Такое сообщение должно быть осуществлено в течение одного рабочего дня с момента регистрации.

Кроме того, следует помнить, что 16-летний украинец или украинка могут выехать за границу самостоятельно, но в странах ЕС несовершеннолетние до 18 лет не имеют права находиться без сопровождения взрослых. Часто поэтому им назначают опекунов – вернуть ребенка тогда можно только через суд.

Готовясь к путешествию, тщательно проверяйте все необходимые документы и ознакомьтесь с местными условиями. Следует уделить внимание и эмоциональному благополучию детей для обеспечения безопасного и комфортного путешествия.