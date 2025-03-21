Однако, существуют определенные обстоятельства, при которых женщинам также может быть отказано в выезде. В частности, нюансы могут возникнуть у женщин-военных, пишет 24 Канал.

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Может ли выехать за границу женщина-военная

Согласно Постановлению КМУ №69, что вступило в силу 27 января 2023 года, запрет на выезд из Украины касается, в частности, женщин, которые служат по контракту, и государственных служащих. Все остальные женщины никак не скованы законодательством в возможности пересечь границу.

В то же время при определенных условиях, соответствии с украинским законодательством и внутренних военных уставов украинские военнослужащие, в том числе женщины, имеют право выезжать за границу. Однако, этот процесс может сталкиваться с ограничениями или осложнениями из-за различных факторов:

Разрешение на выезд: в случае военнослужащих, которые находятся на активной военной службе, для выезда за границу необходимо разрешение от военного начальства или соответствующих военных органов.

в случае военнослужащих, которые находятся на активной военной службе, для выезда за границу необходимо разрешение от военного начальства или соответствующих военных органов. Военный учет: военнослужащие должны также учитывать свой военный учет, поскольку выезд за границу может иметь влияние на их военную службу и статус.

военнослужащие должны также учитывать свой военный учет, поскольку выезд за границу может иметь влияние на их военную службу и статус. Обязательный военный учет: некоторые категории военнослужащих, в частности те, которые находятся на службе в воинских частях, могут подпадать под обязательный военный учет, что может повлиять на их возможность выезда за границу.

некоторые категории военнослужащих, в частности те, которые находятся на службе в воинских частях, могут подпадать под обязательный военный учет, что может повлиять на их возможность выезда за границу. Потребности в службе: в случае военного времени или необходимости в укреплении обороноспособности страны, военнослужащим может быть приказано оставаться на территории страны для выполнения своих обязанностей.

Итак, женщинам-военнослужащим можно выезжать за границу, однако это может быть ограничено или осложнено их особым статусом, личными обстоятельствами и действующими военными уставами.

Рекомендуется обратиться к военному начальству или военной юридической службе для получения подробной информации и консультации по выезду за границу.

А ранее мы писали о том, может ли выехать за границу 16-летний юноша.