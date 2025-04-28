Военнообязанными считаются только женщины-медикини. Они должны находиться на воинском учете для трудоустройства, передает 24 Канал.

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Какой будет мобилизация женщин в мае 2025 года

Согласно законодательству, женщины могут быть мобилизованы только по собственному согласию, если подпишут контракт с ВСУ. Стоит заметить, что в таком случае перед мобилизацией они должны пройти ВВК и военную подготовку. Впрочем, в случае беременности или наличия ребенка в возрасте до 3 лет украинские военнослужащие могут уволиться со службы.

Женщин-медиков также могут призвать только добровольно. Однако, они должны находиться на учете, сообщать военкомат о переезде и иметь при себе военные документы. В случае нарушений им могут выписать штраф от ТЦК.

Отметим, что постановка на воинский учет не предусматривает мобилизации, а лишь дает возможность увидеть объективные резервы медицинского персонала и определить имеющийся медицинский потенциал среди женщин, их готовность помогать в условиях военного положения.

Кроме этого, до конца 2026 года женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и не состоят на учете в ТЦК, могут устраиваться на работу как невоеннообязанные. Однако работодатели обязаны уведомить территориальные центры комплектования о том, что их сотрудница имеет медицинское образование, но не состоит на воинском учете.

Заметим, что к категории медиков относятся врачи любой специализации, а также акушерки, фармацевтки, медсестры, стоматологини.

Добавим, что почти всем женщинам разрешено выезжать за границу во время мобилизации и военного положения. Однако пока покидать страну запрещено госслужащим, депутатам и военнослужащим по контракту. Для выезда за границу они должны иметь документ о командировке.