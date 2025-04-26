Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Татьяны Савченко для УНИАН.

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Каким категориям женщин могут отказать в службе в армии

Адвокат объяснила, что заключить контракт с ВСУ могут женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются пригодными к службе в армии по состоянию здоровья и не имеют ограничений по этому процессу по законодательству.

В то же время женщине могут отказать в контракте о службе в ВСУ, если:

ей меньше 18 лет;

у нее нет базового среднего образования;

есть проблемы со здоровьем, на основании которых по приказу 402 Минобороны он признается непригодным к службе;

есть психические расстройства;

есть непогашенная судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

По словам Савченко, в других случаях записать добровольцем для женщины в украинскую армию нет никаких проблем.

Адвокат подчеркнула, что пока никаких изменений по мобилизации женщин не планируется. Пойти в армию украинки могут только добровольно.

В Украине женщины и мужчины несут службу на равных началах. Но обычно женщины могут служить в медицинских частях, в административных или технических подразделениях, а также на других должностях, которые не предусматривают участия в боевых действиях,

– объяснила Татьяна Савченко.

Со всем тем она отметила, что если у женщины нет проблем со здоровьем и она хочет выполнять боевые задачи, то с согласия ее могут мобилизовать и в боевые части.

Каким категориям женщин пока запрещен выезд из Украины

Адвокат отметила, что сейчас есть фактически только 2 категории женщин, для которых введены ограничения по выезду за границу. Это: некоторые госслужащие и женщины, которые уже проходят службу в армии на контрактной основе.

Татьяна Савченко объяснила, что этим категориям украинок для выезда за границу нужно иметь с собой подтверждение цели поездки и указание, на какой именно период они покидают Украину. Так, чиновницы могут выезжать в командировку, а военные – в отпуск.