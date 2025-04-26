Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Тетяни Савченко для УНІАН.

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Яким категоріям жінок можуть відмовити у службі в армії

Адвокатка пояснила, що укласти контракт із ЗСУ можуть жінки віком від 18 до 60 років, які є придатними до служби в армії за станом здоров'я і не мають обмежень щодо цього процесу за законодавством.

Водночас жінці можуть відмовити у контракті щодо служби у ЗСУ, якщо:

їй менше ніж 18 років;

у неї немає базової середньої освіти;

є проблеми зі здоров'ям, на підставі яких за наказом 402 Міноборони вона визнається непридатною до служби;

є психічні розлади;

є непогашена судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини.

За словами Савченко, в інших випадках записати добровольцем для жінки в українську армію немає жодних проблем.

Адвокатка підкреслила, що наразі жодних змін щодо мобілізації жінок не планується. Піти в армію українки можуть лише добровільно.

В Україні жінки та чоловіки несуть службу на рівних засадах. Але зазвичай жінки можуть служити в медичних частинах, в адміністративних або технічних підрозділах, а також на інших посадах, які не передбачають участі в бойових діях,

– пояснила Тетяна Савченко.

З усім тим вона наголосила, що якщо у жінки немає проблем зі здоров'ям і вона хоче виконувати бойові завдання, то за згодою її можуть мобілізувати й у бойові частини.

Яким категоріям жінок наразі заборонений виїзд з України

Адвокатка зауважила, що зараз є фактично лише 2 категорії жінок, для яких введено обмеження щодо виїзду за кордон. Це: деякі держслужбовці та жінки, які вже проходять службу в армії на контрактній основі.

Тетяна Савченко пояснила, що цим категоріям українок для виїзду за кордон потрібно мати з собою підтвердження мети поїздки та вказівку, на який саме період вони залишають Україну. Так, чиновниці можуть виїжджати у відрядження, а військові – у відпустку.