В Украине 9 мая в очередной раз продолжится военное положение, которое продлится до 6 августа, если, конечно, не будет предпосылок для завершения войны.

Государство в это время продолжает адаптировать законодательство относительно мобилизации к условиям затяжной войны. Новые нормы мобилизации предусматривают изменение подходов к возрастным ограничениям, в частности к привлечению молодежи к службе. Также есть изменения относительно отсрочек и оплаты штрафов за нарушение воинского учета.

24 Канал собрал информацию о том, какой будет мобилизация в мае 2025 года.

Мужчины после 50 лет: кого могут мобилизовать

Распространенное мнение, что мужчин после 50 лет не мобилизуют, не совсем соответствует реальности. По данным, озвученными военным руководством, мобилизации подлежат мужчины до 60 лет, однако с некоторыми нюансами.

Прежде всего говорится о наличии военно-учетной специальности (ВУС), которая является актуальной для нужд армии. Особенно это касается водителей, ремонтников техники, медицинских работников и специалистов инженерных специальностей.

Читайте также Кого из мужчин за 50 лет точно мобилизуют

В то же время мужчины старше 50 лет могут быть привлечены преимущественно в части обеспечения или территориальной обороны, где физические нагрузки менее интенсивные. Активное участие в штурмовых действиях им предлагают только при наличии хорошей физической формы и соответствующей мотивации.

В Украине до сих пор действует формат "ограниченно годных" в виде пригодных к службе в тыловых частях, обеспечении и в ТЦК. Говорится о случаях, когда человек может быть привлечен на определенные должности даже при наличии незначительных проблем со здоровьем.

Мобилизация женщин: кого могут призвать уже в мае

До конца 2026 года женщины с медицинским образованием, которые не состоят на учете в ТЦК, могут работать как невоеннообязанные, но работодатели должны уведомлять ТЦК об их медицинском образовании.

Впрочем, массовая мобилизация женщин пока не планируется. Акцент делается на добровольность и профессиональную подготовку. Женщины, которые станут на воинский учет, могут быть привлечены преимущественно в медицинские части, штабы и логистические подразделения. В случае объявления дополнительных мобилизационных волн перечень специальностей может быть расширен, но это будет зависеть от актуальных потребностей Вооруженных Сил Украины.

К теме Мобилизация в Украине: будут ли призывать на службу женщин в мае 2025 года

Также беременные женщины имеют право на увольнение со службы.

Призыв с 18 лет: кого могут забрать в армию

По достижении 18-летнего возраста все мужчины должны стать на воинский учет. Однако это не означает немедленный призыв или мобилизацию. Если юноша продолжает обучение в учебных заведениях Украины или за рубежом (при условии официального подтверждения), он имеет право на отсрочку.

В апреле 2025 года председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет возвращаться к вопросу снижения мобилизационного возраста.

В то же время для тех, кто не учится или завершил обучение, открывается возможность призыва по упрощенной процедуре. Закон предусматривает прохождение медицинской комиссии и уточнение военно-учетных данных. Если гражданин признается годным, его могут мобилизовать в Вооруженные Силы или привлечь в другие формирования территориальной обороны.

Особенно важно, что сейчас ВСУ работают над формированием новых резервных подразделений, поэтому юноши могут получать предложения служить в резерве с гибкими условиями пребывания.

Важно! Правительство Украины предлагает изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов, чтобы предотвратить злоупотребления этим правом. Согласно новому законопроекту, ученики учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после 25 лет, могут потерять право на отсрочку. Также отсрочка будет предоставляться только в пределах стандартного срока обучения, который определен образовательной программой.



Эти изменения направлены на то, чтобы избежать ситуаций, когда военнообязанные мужчины поступают в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным или ниже уже полученного, во избежание мобилизации. Министерство образования отмечает, что за последние полгода значительно возросло количество таких студентов, особенно среди мужчин старше 25 лет.

Законопроект предусматривает, что отсрочка будет предоставляться только тем, кто впервые получает образование по высшему уровню в последовательности, определенной законом "Об образовании". Это означает, что получение второго или третьего высшего образования больше не будет давать права на отсрочку.

Эти изменения еще не вступили в силу и требуют утверждения Верховной Радой. Однако они могут существенно повлиять на студентов, которые планируют использовать обучение как основание для отсрочки от мобилизации.

Работает ли "Контракт 18-24"

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что в рамках программы "Контракт 18-24" было подано много заявок, однако пока заключено только около 500 контрактов. Еще примерно 1 500 человек находятся на этапе подписания соглашений.

Палиса также отметил, что анализируются причины, почему многие потенциальные контрактники не завершили процесс заключения соглашения. Среди возможных причин: влияние родителей или изменение личных обстоятельств.

Проект "Контракт 18-24" предусматривает заключение годового контракта для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Участники могут получить до 2 миллионов гривен, включая 1 миллион за заключение контракта, ежемесячное денежное обеспечение и выплаты за боевые задачи.



Также контракт предоставляет возможность выезда за границу, ипотеку под 0% годовых, бесплатный проезд, коммунальные льготы и право на образование за государственный счет. Сейчас инициатива доступна только для нескольких бригад, перечень которых можно найти на сайте 18-24.army.gov.ua или в приложении "Резерв+".

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что программа является пилотной и направлена на привлечение молодежи в ряды ВСУ на добровольной основе. Он также отметил, что анализируются причины, почему часть молодежи, несмотря на поданные заявки, не завершила процесс заключения контракта, чтобы усовершенствовать программу в будущем.

Как оплатить штраф в "Резерв+"

Летом в приложении "Резерв+" военнообязанные смогут оплатить штраф за нарушение воинского учета со скидкой 50%. Для тех, кто уже служит, предусмотрено полное списание штрафов. Это предусмотрено законом №4316-IX, подписанным Президентом Владимиром Зеленским.

Процедура онлайн-оплаты будет выглядеть так:

подача пользователем заявления в "Резерв+" о признании нарушения;

получение постановления о нарушении в "Резерв+";

уплата штрафа по реквизитам в приложении с автоматическим подтверждением выполнения постановления.

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно признать нарушение в "Резерв+", получить постановление и оплатить штраф в течение 20 дней. Если этот срок пропустить – придется платить полную сумму, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Важно! В мае Минобороны планирует запустить еще два новых типа отсрочек в "Резерв+". Это отсрочка для людей с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев и отсрочка для граждан, у которых муж или жена на службе и ребенок до 18 лет.

Выезд за границу: кому разрешено покидать Украину

Ограничения на выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет остаются в силе. Без специального разрешения пересечь границу могут только отдельные категории граждан.

К таковым относятся лица с инвалидностью I или II группы, многодетные родители (трое и более детей в возрасте до 18 лет), опекуны людей с инвалидностью или тяжело больных родственников.

К теме Коррупция, бронирование и Китай: с какими проблемами сталкиваются производители дронов в Украине

Студенты иностранных вузов также могут выехать при условии подтверждения обучения и соблюдения других требований, установленных законодательством.

Кроме того, выезд разрешается водителям, которые перевозят гуманитарную помощь или выполняют международные перевозки на основании соответствующего разрешения от Министерства инфраструктуры Украины.

Стоит помнить, что любые попытки выезда по поддельным документам или уклонение от учета наказываются в соответствии с действующим законодательством и могут иметь серьезные юридические последствия.