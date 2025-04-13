Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Павла Палисы в интервью Bihus.Info.

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Что сказал Павел Палиса о "контрактах 18 – 24"

Павел Палиса подчеркнул, что над инициативой "контракты 18 – 24" для привлечения молодых в ряды Вооруженных Сил работало много людей. Военный отметил, что в отношении количества людей, которые заключили соглашения с ВСУ с начала действия этого контракта, он не сможет сказать точную цифру по памяти.

На самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много,

– сказал Палиса.

Заместитель руководителя ОП добавил, что многие потенциальные контрактники не достигли этапа подписания, и это требует тщательного изучения причин. То есть сначала человек может согласиться подписать контракт, а потом передумывает.

"Мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где-то родители влияют. Где-то подумали, скоро будет "мир – дружба – помидоры", и не надо. Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать вывод и где-то, где нужно, допилить что-то", – объяснил военный.

Журналисты Bihus.Info также добавили, что 1 500 человек еще находятся на этапе подписания контракта.

Что известно о "контракте 18 – 24"