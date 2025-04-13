Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Павла Палисы в интервью Bihus.Info.
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Что сказал Павел Палиса о "контрактах 18 – 24"
Павел Палиса подчеркнул, что над инициативой "контракты 18 – 24" для привлечения молодых в ряды Вооруженных Сил работало много людей. Военный отметил, что в отношении количества людей, которые заключили соглашения с ВСУ с начала действия этого контракта, он не сможет сказать точную цифру по памяти.
На самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много,
– сказал Палиса.
Заместитель руководителя ОП добавил, что многие потенциальные контрактники не достигли этапа подписания, и это требует тщательного изучения причин. То есть сначала человек может согласиться подписать контракт, а потом передумывает.
"Мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где-то родители влияют. Где-то подумали, скоро будет "мир – дружба – помидоры", и не надо. Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать вывод и где-то, где нужно, допилить что-то", – объяснил военный.
Журналисты Bihus.Info также добавили, что 1 500 человек еще находятся на этапе подписания контракта.
Что известно о "контракте 18 – 24"
- В феврале 2025 года Министерство обороны Украины представило новый "контракт 18 – 24", который могут заключить с армией молодые украинцы. Говорится о парнях и девушках в возрасте от 18 до 24 лет.
- В рамках этого контракта, который заключают на год, молодые защитники могут получить до 2 миллионов гривен. 1 миллион за заключение самого контракта, а еще ежемесячное денежное обеспечение и выплаты за боевые задачи.
- Вместе с этим контракт предоставляет возможность выезда за границу, ипотеку под 0% годовых, бесплатный проезд, коммунальные льготы и право на образование за государственный счет. Сейчас инициатива доступна только для нескольких бригад, перечень которых можно найти на сайте 18-24.army.gov.ua или в приложении Резерв+.