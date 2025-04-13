Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Павла Палисы в интервью Bihus.Info.
К теме "Просто их уволить – это не правильно": Палиса высказался относительно демобилизации
Какого мнения Палиса об Умерове
Павел Палиса рассказал, что за время сотрудничества с Рустемом Умеровым он дважды был в Саудовской Аравии во время консультации с американской стороной. По словам военного, министр обороны Украины – замечательный переговорщик.
На самом деле я в восторге от его манеры вести разговоры с партнерами. Его perfect English (идеальный английский – 24 Канал) и восточный шарм делают чудеса,
– сказал Палиса.
Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что он серьезно в восторге от таких способностей Рустема Умерова.
Справочно! Рустем Умеров является этническим крымским татарином. Именно о восточном происхождении предков министра имел в виду Павел Палиса.
К слову, Павел Палиса в этом же интервью также высказал мнение, что служить в украинской армии должны служить все: и мужчины, и женщины. По словам военного, в этом вопросе стоит обратить внимание на опыт Израиля, где подобная система работает.