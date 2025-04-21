Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правительственный законопроект №13193.

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Какие изменения по отсрочке хочет принять правительство

Так, Кабмин предлагает лишить права на отсрочку учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателей профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после 25 лет.

Кроме того, отсрочка соискателям высшего образования будет предоставляться "в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы".

Проектом уточняется норма, по которой отсрочка распространяется на соискателей образования в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование по уровню, что выше того уровня, что приобретался ранее в последовательности, определенной статьей 10 закона "Об образовании".

Почему Минобразования подало законопроект

В пояснительной записке к законопроекту указано, что право на отсрочку использовано значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования, и поступили в 2022 – 2024 годах в учебные заведения для получения уровня образования, который является равным, а в некоторых случаях даже ниже ранее полученного образовательного уровня.

Минобразования отмечает, что последнее полугодие существенно возросла численность соискателей профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и соискателей профессионального предвысшего образования (до 75 618) из числа военнообязанных мужчин старше 25 лет.