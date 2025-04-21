Об этом рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью для РБК-Украина, передает 24 Канал.

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Демограф о мобилизации молодежи

Украинцев в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать – решение за военными, но оно имеет серьезные последствия и для демографии, и для будущего страны.

По словам Александра Гладуна, – это поколение является наименее многочисленным за последние десятилетия: речь идет о тех, кто родился в период глубокого демографического спада – 2001 год и еще пять лет после. Потери среди этой возрастной категории могут привести к еще большему сокращению населения в будущем.

Впрочем, как отметил Гладун, в военных условиях вопрос безопасности имеет приоритет.

Если есть потребность в 18–25-летних – значит, надо мобилизовать. Иначе не будет страны, и тогда о какой демографии можно говорить,

– отметил ученый.

Он также подчеркнул, что не вся мобилизованная молодежь попадает непосредственно на передовую. Один военный на фронте нуждается в обеспечении со стороны пяти-шести специалистов – айтишников, логистов, аналитиков. Молодежь могут привлекать к работе с дронами, наведением ракет и планированием операций.

Гладун привел пример оккупированных территорий Донбасса. Он отметил, что там сформировали два корпуса из местных и отправили воевать против Украины. Сейчас, по его словам, тех корпусов уже нет.