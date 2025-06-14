Хто може отримувати пенсію високу військову пенсію

Щоб вийти на пенсію та претендувати на виплати у розмірі до 23 тисяч гривень, українські військовослужбовці повинні відповідати одній з двох умов, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Перша передбачає вислугу не менше 25 років. Друга умова – це досягнення 45-річного віку за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, з яких мінімум 12 років і 6 місяців припадають саме на військову службу.

Від чого залежить розмір пенсії військового

Сума пенсії за вислугу років залежить від грошового забезпечення, яке військовий отримував на останній посаді. Виплати розраховують у відсотках до цієї суми: чим більший стаж – тим вища пенсія. Водночас:

Якщо у військового є 20 років вислуги, він отримує 50% від грошового забезпечення.

За кожен додатковий рік служби до 25 років додається ще по 3%.

Тим, хто має понад 25 років загального стажу, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців припадає на військову службу, пенсію нараховують у розмірі 50% за 25 років, а за кожен наступний рік ще по 1%.

Важливо! Максимальний розмір пенсії за вислугу в Україні обмежений законом. Вона не може перевищувати 70% від суми грошового забезпечення, яке отримував військовослужбовець.