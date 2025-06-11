Яка пенсія при зарплаті 28 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 10 736 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 12 669 гривні;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 13 957 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 9 202 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 10 859 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 11 963 гривні.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Де в Україні найвищі середня пенсія

Середня пенсія в Україні за рік зросла, а от мінімальна залишилася на тому ж рівні. Проте виплати пенсіонерам суттєво відрізняються залежно від регіону.

За минулий рік кількість українців, які отримували пенсійні виплати, зменшилася на 172 907 осіб. На обліку Пенсійного фонду станом на 1 січня цього року знаходились 10 343 600 громадян, з них:

чоловіки – 60,5%;

жінки – 39,5%.

Мінімальна пенсія за віком в Україні у 2025 році не змінилася у порівнянні з 2024-м і складає 2 361 гривню.

Найбільшу середню пенсію станом на 1 січня отримували жителі Києва – 8 017,65 гривні. Найменші виплати були призначені пенсіонерам Тернопільської області – 4 484,69 гривні.