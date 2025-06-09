Хто має право на дострокові пенсії за віком
Право на призначення дострокової пенсії за віком мають окремі категорії громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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До таких категорій належать:
- Особи, хворі на гіпофізарний нанізм, диспропорційні карлики
Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок.
- Особи з інвалідністю по зору I групи та особи з інвалідністю з дитинства I групи
Після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок.
- Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до 6 років, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей
Після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. При цьому особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років.
- Військовослужбовці, УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни
Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
- Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни
Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Професії, які передбачають дострокову пенсію
Вийти на пенсію у 45 років можуть:
- Військовослужбовці;
- Спортсмени;
- Педагоги;
- Працівники правоохоронних органів;
- Працівники ДСНС;
- Авіатори;
- Шахтарі та працівники важкої промисловості;
- Медики;
- Особи, які працювали в шкідливих умовах.
Яка довідка потрібна
Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники. У довідці має бути вказано:
- періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
- професія або посада;
- характер виконуваної роботи;
- розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
- первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка.
Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена тим, що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці.