Хто має право на дострокові пенсії за віком

Право на призначення дострокової пенсії за віком мають окремі категорії громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До таких категорій належать:

  • Особи, хворі на гіпофізарний нанізм, диспропорційні карлики

Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок.

  • Особи з інвалідністю по зору I групи та особи з інвалідністю з дитинства I групи

Після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок.

  • Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до 6 років, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей

Після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. При цьому особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років.

  • Військовослужбовці, УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни

Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

  • Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Професії, які передбачають дострокову пенсію

Вийти на пенсію у 45 років можуть:

  • Військовослужбовці;
  • Спортсмени;
  • Педагоги;
  • Працівники правоохоронних органів;
  • Працівники ДСНС;
  • Авіатори;
  • Шахтарі та працівники важкої промисловості;
  • Медики;
  • Особи, які працювали в шкідливих умовах.

Яка довідка потрібна

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники. У довідці має бути вказано:

  • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
  • професія або посада;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
  • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка.

Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена тим, що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці.