Кто имеет право на досрочные пенсии по возрасту

Право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют отдельные категории граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К таким категориям относятся:

Лица, больные гипофизарным нанизмом, диспропорциональные карлики

По достижении мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Лица с инвалидностью по зрению I группы и лица с инвалидностью с детства I группы

По достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

Женщины, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до 6 лет, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей

По достижении возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом лицами с инвалидностью с детства считаются также дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Военнослужащие, УБД, лица с инвалидностью вследствие войны

По достижении мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны

По достижении мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Профессии, которые предусматривают досрочную пенсию

Выйти на пенсию в 45 лет могут:

Военнослужащие;

Спортсмены;

Педагоги;

Работники правоохранительных органов;

Работники ГСЧС;

Авиаторы;

Шахтеры и работники тяжелой промышленности;

Медики;

Лица, которые работали во вредных условиях.

Какая справка нужна

Подтверждение права на льготное пенсионное обеспечение осуществляется на основании записей в трудовой книжке и уточняющих справок, которые выдают предприятия, учреждения, организации или их правопреемники. В справке должно быть указано:

периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;

профессия или должность;

характер выполняемой работы;

раздел, подразделение, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы;

первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана такая справка.

Необходимость предоставления справки, уточняющей характер выполняемой работы, обусловлена тем, что в трудовой книжке отсутствует информация о занятости в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях труда.