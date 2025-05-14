Кто может выйти на пенсию в 45 лет
Пенсии за выслугу лет назначают отдельным категориям граждан, профессии которых приводят к потере профессиональной работоспособности или пригодности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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К таким людям относятся:
- Военнослужащие
Лица, которые проходили службу в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и других силовых структурах, могут выйти на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы.
- Спортсмены
В 45 лет на пенсию могут выйти спортсмены со стажем от 25 лет и которые находились в составе сборных не менее 6 лет.
- Педагоги
Учителя и преподаватели вузов могут получать пенсию за выслугу лет при условии не менее 25 лет педагогического стажа.
- Работники правоохранительных органов
Сюда входят полицейские, сотрудники СБУ, ГБР, которые отработали 25 лет и более.
- Работники ГСЧС
Лицам, которые работали в условиях высокой опасности, предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.
- Авиаторы
Право на досрочную пенсию имеют мужчины со стажем от 25 лет и женщины, которые имеют стаж от 20 лет и работали специалистами в сфере авиации и летно-испытательного состава.
- Шахтеры и работники тяжелой промышленности
Шахтеры и некоторые другие категории работников, занятых в тяжелых условиях, могут выходить на пенсию в 45 лет при наличии соответствующего страхового стажа.
- Медики
Граждане, которые работали в сфере здравоохранения и соцзащиты могут выйти на пенсию в 45 при наличии минимум 25 лет стажа.
- Лица, которые работали во вредных условиях
Некоторые категории металлургов, химиков, атомщиков также имеют право на досрочный выход на пенсию при условии достаточного стажа.