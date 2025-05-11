Кто может выйти на пенсию в 50 лет

Речь идет о женщинах, которые являются матерями трех и более детей. Именно многодетные матери могут претендовать на досрочный выход на пенсию при условии выполнения необходимых требований, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В страховой стаж для пенсии могут быть зачислены и периоды ухода за детьми. Если мать не работала, то время ухода до достижения ребенком трехлетнего возраста (при условии, что это было до 1 апреля 2004 года) засчитывается на основании свидетельства о рождении.

Для работающих женщин после 1 января 2004 года эти периоды включаются в стаж при условии, что мать получала пособие по уходу за ребенком до 3 лет.

С 1 января 2005 года период ухода за ребенком засчитывается в страховой стаж на основе данных из реестра застрахованных лиц.

Обратите внимание! Женщины, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитали их до шести лет, могут получить не только досрочную пенсию, но и надбавку – пенсию за особые заслуги перед Украиной. Ее размер составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных, в зависимости от количества детей.